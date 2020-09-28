Актор Логінов помер перед будівлею театру, де працював: що стало причиною і чим він відомий

У неділю, 27 вересня в Москві раптово помер російський актор Микита Логінов, відомий за фільмами "ДМБ", "Льодовиковий період" і "Антикілер".

Йому було 56 років. Артист впав прямо біля будівлі театру "Коло будинку Станіславського", де працював провідним актором більше 40 років. Причиною смерті стала зупинка серця. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим відомий Микита Логінов.

Так, друзі актора підтвердили, що у актора стався серцевий напад – він виходив після репетиції з театру, коли йому раптово стало погано. Медики не встигли врятувати артиста, вони відзначили, що "Логінов помер миттєво".

Микита Логінов помер від зупинки серця. Facebook-сторінка театру

"У невеликому театрі у кожного своє місце, тому відхід з життя Микити залишає зяючу порожнечу", – відзначили на сторінці театру в Facebook.

Нагадаємо, артист відомий широкій аудиторії завдяки ролям у фільмах "Антикілер", "ДМБ", "Останній мент", "Московська сага", "Адвокат-9", "Невдача Пуаро", "П'ята стража", "Москва. Три вокзала" та інших.

Логінов у фільмі "Полумгла" (2005 рік). Гаазета. Ру

У 1990 році Логінов закінчив режисерський факультет Московського інституту культури. У студентські роки артист дебютував в кіно, знявшись в картині "Ми – ваші діти". З тих пір він взяв участь в зйомках двох десятків повнометражних стрічок і серіалів.

Микита Логінов знявся в стрічці "Антикілер" (2002 рік). Гаазета. Ру

В останні роки Логінов працював в театрі "Коло будинку Станіславського", де грав у виставах за творами "Біг" Михайла Булгакова, "Вчора настало раптово, Вінні-Пух або Прощай, Бітлз" Алана Мілна, "Мумі-Троль і комета" Туве Янссон , "Потрібна драматична актриса ("Ліс")" Олександра Островського, "Окупація мила справа. О, Федеріко!" Тетяни Орлової, "Російська туга" Лілії Загорської і Юрія Погребнічного, "З коханими не розлучайтеся" Олександра Володіна, "Сарай №12" Віктора Пелевіна, "Три мушкетери" Олександра Дюма, "Три сестри" Антона Чехова, "Чевенгур" Андрія Платонова та інших.

Логінов у фільмі "Льодовиковий період" (2002 рік). Гаазета. Ру

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