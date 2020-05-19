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19 травня • оновлено в 08:09
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Актор із фільму "Сутінки" Грегорі Тайрі Бойс і його кохана знайдені мертвими

9.5т
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Американський актор Грегорі Тайрі Бойс, який зіграв однокласника головної героїні Белли у фільмі "Сутінки", та його дівчина Наталі знайдені мертвими в Лас-Вегасі.

Як пише видання E! News, причина смерті з'ясовується.

Грегорі Тайрі Бойс

Грегорі Тайрі Бойс

Getty

Тіла 30-річного Грегорі та 27-річної Наталі знайшов двоюрідний брат актора в його будинку.

"Двоюрідний брат прокинувся та побачив, що машина Грега все ще знаходиться біля будинку. В той час, коли він повинен був їхати до Лос-Анджелесу. Тому брат пішов перевірити й знайшов їх тіла",цитує видання джерело.

Грегорі Тайрі Бойс з коханою

Грегорі Тайрі Бойс з коханою

thesun.co.uk

Повідомляється, що в грудні Грегорі відсвяткував 30-річчя. Тоді на своїй сторінці в Instagram хлопець написав:

"У якийсь момент я не думав, що зможу дотягнути до 30. З роками я, як і всі, робив помилки..."

Грегорі Тайрі Бойс у фільмі "Сутінки"

Грегорі Тайрі Бойс у фільмі "Сутінки"

кадр з відео

Грегорі Тайрі Бойс у фільмі "Сутінки"

Грегорі Тайрі Бойс у фільмі "Сутінки"

кадр з відео

Кохана Грегорі Тайрі Бойса

Кохана Грегорі Тайрі Бойса

thesun.co.uk

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор, зірка серіалів "Друзі" та "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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