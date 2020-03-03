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3 березня • оновлено в 11:49
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Актор Данило Козловський вперше став батьком: фото дитини

1.2т
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Популярний російський актор Данило Козловський і його кохана, акторка Ольга Зуєва вперше стали батьками.

Про це повідомили самі зірки на своїх сторінках в Instagram.

Ольга Зуєва і Данило Козловський

Ольга Зуєва і Данило Козловський

Spletnik.ru

Так, спочатку опублікувала фотографію з малюком 32-річна Зуєва.

"Моя любов, моя гордість, моя правда, мій найголовніший урок у житті, моя можливість рости кожного дня, разом. Дякую, що обрала мене",таким підписом супроводила Ольга знімок, судячи з якого, можна зрозуміти, що у пари народилася дочка .

А кілька годин тому зворушливим фото з дитиною поділився і сам Козловський.

"Мій всесвіт", – коротко написав актор.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Данило Козловський і Ольга Зуєва вирішили одружитися. Шанувальники звернули увагу, що на безіменному пальці дівчини з'явилася коштовна обручка.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Данила Козловський
Місце
Росія
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