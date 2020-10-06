Актора Бориса Щербакова екстрено госпіталізували в Москві

Юля Ухіна Люди 20:06, 6.10.2020 Оновлено: 20:17, 6.10.2020

Російського актора й телеведучого Бориса Щербакова доставили в одну з московських лікарень із бронхітом і захворюванням легенів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, медики спостерігають у 70-річного артиста задишку і кашель.

Борис Щербаков у фільмі "Ворожка"
kino-teatr.ru

Зазначається, що Щербаков зараз перебуває в лікарні під наглядом медиків, йому проводять всі необхідні обстеження.

Борис Щербаков відомий виконанням ролей у низці фільмів і серіалів. Серед них – серіали "Сищики", "Марш Турецького", "Убивча сила", фільми "Гостя з майбутнього", "Чарівник Смарагдового міста", "Хочу в тюрму".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Кларк Міддлтон помер у віці 63 років від вірусу лихоманки Західного Нілу. Він був відомий за такими фільмами, як "Убити Білла 2" і "Твін Пікс".

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