Актор Армі Хаммер зі скандалом розлучається: зірку запідозрили в секс-листуванні з росіянкою

Американський актор Армі Хаммер і його дружина Елізабет Чемберс розлучаються після 10 років шлюбу.

Про це знаменитості повідомили на особистих сторінках в Instagram, опублікувавши однакові пости. У них вони заявили, що довгий час були спорідненими душами й друзями, але тепер вирішили рухатися далі. Подружжя також уточнило, що розлучається з повагою один до одного і любов'ю до спільних дітей.

Однак днями в пресі з'явилися нові подробиці розлучення Хаммера і Чемберс. З'ясувалося, що заяву в суд подала саме Елізабет, причому зробила це за день до того, як вони з Армі поділилися цією новиною зі своїми шанувальниками. У графі "причина розриву" вона використала формулювання – непримиренні розбіжності. У заяві Чемберс також вказала, що хотіла б отримати пріоритетну опіку над їхніми з Хаммером дітьми, п'ятирічною Харпер і трирічним Фордом.

Армі Хаммер і Елізабет Чембер з дітьми (Instagram Елізабет Чембер)

Крім того, як повідомляє видання Spletnik, недавно з'ясувалося, що Хаммер три роки вів листування вельми інтимного характеру з росіянкою. Сама дівчина ще в січні цього року на одному з форумів під ніком Dominastya злила скріни повідомлень Армі, який, за її твердженням, сам написав їй перший.

На опублікованих скріншотах листувань можна побачити, що актор називав росіянку "кошеням", а також захоплювався фігурою, зазначаючи, що її оголені фотографії дуже збуджують його. Крім того, артист надсилав їй знімки пов'язаного манекена на тлі басейну, натякаючи на свої сексуальні бажання.

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При цьому невідомо, чи вдалося Хаммеру зустрітися з росіянкою. У 2017 році актор відвідував Москву і писав, що з ним приїхала його дружина. Судячи з Instagram-акаунту Dominasty, в цьому ж році вона приїжджала в Лос-Анджелес. Тоді артист просив у неї вибачення за те, що залишив її одну, і пояснив, що зіткнувся з проблемами в особистому житті, які "коштували йому майже всього".

"Я так хотів тебе тр*нути, але знав, як мені буде погано потім", – йдеться в повідомленні Хаммера.

spletnik.ru

spletnik.ru

spletnik.ru

За словами росіянки, актор навіть пропонував підписати договір про нерозголошення, згідно з яким вона не могла афішувати їхні відносини. Однак в спілкування втрутилася Чемберс, яка перевіряла соціальні мережі чоловіка.

"Шкода, що такі люди, як ти, існують", – написала вона можливій коханці чоловіка. У відповідь Dominastya вирішила злити листування з актором.

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spletnik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що російська співачка Поліна Гагаріна офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, фотографом Дмитром Ісхаковим.