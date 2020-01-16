Айза після істерики "змінила стать"

Російська світська левиця Айза Анохіна, яка раніше розридалася в Instagram через проблеми з колишнім і теперішній чоловіками – Олексієм Долматовим і Дмитром Анохіним – зробила заяву.

У своєму Instagram-акаунті Айза пише, що її останні скандальні пости є результатом виплеску емоцій через накопичені останнім часом проблеми. Однак, за словами Анохіної, відтепер вона відчуває себе "дельфіном" і "мужиком".

"Я дельфін! Геніальне з ссавців))) загалом, все нормально! Не плачу і не страждаю. Я ж мужик)))" – написала Айза

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, блогер Айза Анохіна влаштувала істерику в Instagram, під час якої розкритикувала оскандалившогося у черговий раз колишнього чоловіка Олексія Долматова Гуфа і зробила заяву про розрив відносин зі своїм чоловіком Дмитром Анохіним.

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