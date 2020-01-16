Айза після істерики "змінила стать"

Російська світська левиця Айза Анохіна, яка раніше розридалася в Instagram через проблеми з колишнім і теперішній чоловіками – Олексієм Долматовим і Дмитром Анохіним – зробила заяву.
У своєму Instagram-акаунті Айза пише, що її останні скандальні пости є результатом виплеску емоцій через накопичені останнім часом проблеми. Однак, за словами Анохіної, відтепер вона відчуває себе "дельфіном" і "мужиком".
Все нормально) я жива! Емоції виплеснула! Вибачте, що налякала. Давно таких випадів не було, але просто конкретно набрид весь беззаконня, яке відбувається) але я реально нікого не звинувачую, крім себе) ну да невдаха, ну да, не тим місце думала раніше! Зате зараз я готова до нового життя, нової роботи, нових пригод з дітьми та до свободи!) Засинаючи, я мрію я не належав нікому! Мені завжди здавалося дурницею, коли люди асоціювали себе з птахами або ще з кимось! Але зараз я зрозуміла, тому що зараз я дельфін і в мене є моя мікро зграя, а на всі проблеми п'явок, морських вугрів та іншої дурною херни мені немає справа! Я дельфін! Геніальне з ссавців))) в загальному, все нормально! Чи не плачу і не страждаю. Я ж мужик))) 😏🤍🌙💭
"Я дельфін! Геніальне з ссавців))) загалом, все нормально! Не плачу і не страждаю. Я ж мужик)))" – написала Айза
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, блогер Айза Анохіна влаштувала істерику в Instagram, під час якої розкритикувала оскандалившогося у черговий раз колишнього чоловіка Олексія Долматова Гуфа і зробила заяву про розрив відносин зі своїм чоловіком Дмитром Анохіним.
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