Айза Анохіна – про війну в Чечні: нас з мамою ставили до стінки і обстрілювали

Зірка Instagram і ексдружина скандального репера Гуфа Айза Анохіна розповіла, що в дитинстві була свідком військових дій в Чечні.

Так, за словами знаменитості, коли їй було 10 років, вони з мамою поїхали в Грозний, щоб відвідати родичів і тоді "почалося бомбування". Через військові дії вони не змогли повернутися в Москву, де весь цей час жили, і змушені були поїхати до родичів в село і довгий час ховалися там в підвалі. Про це Анохіна повідомила в інтерв'ю YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" (щоб переглянути відео, докрольте новину до кінця).

"У 10 років я була на війні, коли перше в Чечні було бомбування. Я зі свого дитинства пам'ятаю тільки це – війну і бомби... Ми приїхали в Грозний до родичів і почалася війна. Всі аеропорти закрили, у нас квартира була в Грозному. Я пам'ятаю весь цей кіпіш, коли мама збирала всі наші речі... За нами приїхав дядько на "Газелі", закинув нас туди і ми поїхали в село. Коли було бомбардування ми спускалися в підвал, перечікували там. Ось так було дуже довго. Я не знаю, хто тоді бомбив. Але моя мама дала притулок 70 російським солдатам – молодим, майже дітям... Вони жили з нами. Мама у родичів забирала коштовності, діаманти і обмінювала їх на мішок борошна – їсти не було що", – розповіла Айза.

Айза Анохіна розповіла про війну в Чечні (скріншот з відео)

Вона також додала, що одного разу вони з мамою поїхали за своїми речами в Грозний, де у них була квартира, і потрапили в полон. Анохіна зазначила, що не знає, хто були ті люди, які утримували їх кілька днів в темній кімнаті, проте вони допитували їх та морили голодом.

"Коли ми з мамою поїхали за речами в Грозний, нас забрали в полон. Ми кілька днів були в полоні, нас закрили в якомусь приміщенні, незрозуміло хто це був. Нас запхали в темну кімнату без вікон, допитували... Ніхто не представлявся, ми не знаємо, хто це був, вони були бородаті та брудні. Через кілька діб нас відпустили – нам їсти не давали, в туалет ми теж не ходили. Це було все дуже дико і страшно", – зазначила Айза.

За словами Анохіної пізніше, вони все ж потрапили у свою квартиру в Грозному, проте в ній знаходилися російські солдати. Айза зазначила, що чоловіки також знущалися з них і їй з мамою насилу вдалося втекти.

Айза Анохіна в шоу "Осторожно, Собчак!" (скріншот з відео)

"Ми приїхали в нашу квартиру в Грозному, а там випивають солдати. Це вже були російські солдати. У тата був бар алкогольний, вони все це випили. Коли ми приїхали, вони з мамою нас поставили біля стінки й обстріляли навколо нас. Це було дуже страшно. Стріляли навколо нас справжніми кулями. Я була на розстрілі, я встала до стіни вмирати вже. Ми потім втекли, але це було все в скандалі, зі знущанням, говорили на нас: "Чурки, чого приперлися, зараз отримаєте", – розповіла Анохіна.

Анохіна зазначила, що тільки через півтора року пережитого жаху їй з мамою вдалося повернутися в Москву.

Айза Анохіна з мамою (фото – starhit.ru)

"Півтора року ми були в жаху. Я жодного разу не заплакала, і коли ми приїхали в Москву – я замовкла. Я не могла зрозуміти, що ми живі досі. Ми вибиралися складно: контрабандою в Ставрополь, а потім на військовому літаку до Москви. Тато на той момент був вже сивий, втратив з нами зв'язок. Він думав, що ми померли, ми й самі з мамою так думали", – підсумувала Айза.

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