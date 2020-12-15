Ахеджакова – про покійного Гафта: міг сказати таке, від чого можна було зомліти

Російська актриса Лія Ахеджакова на прощанні з померлим актором Валентином Гафтом вимовила зворушливу промову. За її словами, артист був величезною складовою в її житті протягом багатьох років.

Вона згадала найяскравіші моменти, пов'язані з Гафтом. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час трансляції прощання в театрі "Современник" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Стільки можна розповідати про нього, регочучи до божевілля. Навіть у ці дні ті, кому розповідаєш – сміються. Без ненормативної лексики не вийде", – сказала актриса.

Вона заявила, що 23 роки працювала в Театрі юного глядача і зарплати були жебрацькі. Її запросили озвучувати уроки російської мови для народів Африки. На радіостанції артистка зустріла "високого красивого хлопчика", яким виявився Гафт.

"І коли я з ним познайомилася, я дізналася, що таке перфекціонізм. За десять дублів ми писали кожну примітивну фразу! Ми так мучилися з ним. З таким я ще не зустрічалася... Відтоді ця людина буде величезною складовою мого життя, ось з тих 23 років і до останніх днів", – зазначила Ахеджакова.

Потім знаменитість згадала, як прийшла в театр "Современник" і грала роль грузинської бабусі. Актриса забула текст і в той момент Гафт повернувся до неї і "щось таке передав обличчям, посмішкою, якимось теплом так, що вона звільнилася".

"Щось прийшло, що я вперше на цій же сцені, завдяки йому, відчула – це моє місце", – підкреслила вона.

За словами актриси, Гафт був неоднозначною людиною і не завжди приємним. Він міг сказати таке, від чого "можна було зомліти і проклинати все на світі".

"По року ми з ним не розмовляли! Я пам'ятаю, якось на ювілеї я Валю неправильно оголосила. Він був ображений! І все, назад треба було їхати нам разом в СВ – він відмовився зі мною їхати і пішов у кінець вагону. Це протягом всього нашого життя повторювалося регулярно", – розповіла Ахеджакова.

Крім того, вона зазначила момент, який стався на репетиції "Важких людей". Так, Гафт був обурений тим, що Ахеджакова неправильно репетирувала свою роль. У підсумку він зажадав замінити актрису.

"Я весь час плакала. Але в якийсь момент я звільнилася, мені стало легко грати, і тоді він встав і голосно сказав: "Ну все, Лія, я одружуся з тобою". І так з вогню та в полум'я – ми то рік не розмовляємо, то щиро любимо. Ми весь час ображалися одне на одного. Я не знаю, звідки бралися всі ці приводи для образ. А зараз плачу і думаю: що ж я за дура така? Треба було відразу прощати", – підсумувала артистка .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гафт став однією з найбільш цитованих персон, хто негативно висловлювався про події в Україні, пов'язаних із Кримом і Донбасом.