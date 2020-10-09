Агутіна висунули на "Ґреммі" в п'яти номінаціях: співака рознесли в мережі

Альбом російського співака Леоніда Агутіна La Vida Cosmopolita потрапив до лонг-листа американської премії "Ґреммі" в п'яти номінаціях.

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Facebook, зазначивши, що його платівка претендує на звання "Найкращий латинський поп-альбом" і "Найкращий альбом року". Композиція Just A Rainy Day, яку Агутін виконав з Ал Ді Меола, претендує на номінації "Найкращий дует" і "Найкраще аранжування". Також його кліп Funky Cha висунули на звання найкращого відео.

Агутіна висунули на "Ґреммі" в пяти номінаціях Facebook-акаунт Леоніда Агутіна

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на номінування Агутіна на "Ґреммі". Користувачі заявили, що співак намагається перемогти з альбомом, який 15 років тому "провалився в Росії".

"Там Леонід Агутін сам себе номінував на "Ґреммі", а його всі вітають", "Леонід Агутін претендує на 5 номінацій "Ґреммі". Що це, бл* ь, за рік такий?!", "Мені подобається що номінанти "Ґреммі" ще не були оголошені, а Агутін вже номінований", "Леонід Агутін замахнувся на "Ґреммі" з другою частиною пластинки, яка провалилася в Росії 15 років тому", "Попсовий альбом Агутіна номінували на "Ґреммі". Що за х*ня? Зупиніть планету, я зійду", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL. навколо Агутіна і його дружини Анжеліки Варум раніше ходило багато чуток, ніби вони розлучаються. Співак жорстко прокоментував плітки.