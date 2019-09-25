Агілера подражнила фанатів величезними грудьми: мережа в нестямі

Епатажна американська поп-виконавиця Крістіна Агілера подражнила шанувальників пікантними знімками.

Зірка продемонструвала найпишнішу частину тіла в екстравагантному вбранні. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую за теплий прийом, назад у Вегас! Побачимося ввечері", – підписала Крістіна під фотографіями.

Христина Агілера блиснула величезними грудьми instagram / xtina

Зокрема, на фото Агілера позує в білому концертному костюмі з великими стразами, глибоке декольте якого майже діставало пупка, оголюючи пишні груди поп-діви.

Христина Агілера в зухвалому образі instagram / xtina

Зірка зробила кінський хвіст і зухвалий макіяж, на який багато дівчат, навіть для вечірнього виходу, просто не наважаться.

Відвертий образ співачки не залишив шанувальників байдужими. У коментарях посипалися відгуки: "Королева", "Діва", "Ікона" – тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з Крістіною Агілерою трапився курйозний випадок. Епатажна поп-виконавиця звалилася прямо під час концерту в Петербурзі (Росія).

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