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23 грудня • оновлено в 17:38
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Агент Ротару отримав "kiss my ass" від Наргіз

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Російський агент Софії Ротару Сергій Лавров та інші хейтери отримали "kiss my ass" від співачки Наргіз.

Відповідне відео Наргіз опублікувала в сторіс Інстаграм.

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В інтерв'ю Ксенії Собчак Наргіз розповіла, як її діти добре живуть в США і що вона ні в якому разі не збирається їх перевозити в Росію, де навіть вона не відчуває себе в безпеці.

Сергій Лавров вважає, що це "пипець".

Наргіз: "У Росії я відчуваю себе не захищеною .. мої діти були були б тут не в безпеки .. а старша дочка, впевнена, що в Росії ведмеді ходять .." Тепер я зрозумів, чому в райдері Наргиз прописана охорона цілодобово. Охоронці повинні чергувати біля кімнати Наргиз навіть вночі. # пипец # товариші спасибі Ксенії # Собчак @xenia_sobchak за таке пізнавальне інтерв'ю 😊 # тур # гастролі # Наргіз # наргіззакірова # росія

Публікація від Сергій Лавров (@sergeylavrov_artkreml)

"Тепер я зрозумів, чому в райдері Наргіз прописана охорона цілодобово. Охоронці повинні чергувати біля кімнати Наргіз навіть вночі. Пипець, товариші. Спасибі Ксенії Собчак за таке пізнавальне інтерв'ю", - написав він у Інстаграм.

До цього словами Наргіз обурився продюсер Йосип Пригожин. "Якщо вам не подобається країна, заробляйте в іншому місці. Ви там всі в злиднях живете", - заявив чоловік Валерії в одному з коментарів для ЗМІ.

В результаті Наргіз 23 грудня опублікувала відео "kiss my ass".

Примітно, що раніше Ротару потрапила в скандал через Росію і планів виступити там на новорічних концертах. Сергій Лавров тоді заступився за неї.

Хотів би прокоментувати черговий інформаційний "вкидання", або чий то "замовлення", стосовно Софії Михайлівни Ротару. По-перше, Софія Михайлівна нікуди ніколи не йшла, і не відмовлялася від виступів в Росії. Єдиний мотивовану відмову від приїзду на "Пісня року 2018" був пов'язаний з введенням воєнного стану в Україні на той момент, і обмеження на виїзд з України чоловіків у віці від 18 до 60 років. А в колективі Ротару, звукорежисери, балет, адміністратор - чоловіки, без яких виступ неможливо! По-друге, Софія Михайлівна ніколи не спонсорувала будь-які військові дії. У неї досить родичів, яких треба спонсорувати. І онуків, яких треба поставити "на ноги". Я хотів би звернутися до російських депутатам, що поширюють наклеп про Ротару. У вас є підтверджуючі документи або факти про її "спонсорування" війни? Або вона безпосередньо через вас гроші передавала? Єдино, до кого не хочу звертатися, так це до Ангеліні Гавка. Яка, як та бабка-сплетница, начитавшись жовтої преси, гавкає і поширює всяку гидоту про Народну артистку. Хоча, по-людськи я її розумію. Її свого часу вигнали з "Пісні року". Її місце зайняли більш талановиті артисти. І останнє, про "повернення" Ротару на "Пісня року" та інші новорічні зйомки в цьому році. Повторюся, ніхто нікуди не йшов. Крім того, всі новорічні зйомки і "Пісня року" завжди були безкоштовними для всіх артистів. Так і в цьому році все зйомки безкоштовні! Жоден артист не отримує гонорар за участь. Так про які заробітки йдеться? Шановні депутати, давайте дамо глядачам самостійний вибір, чиї пісні слухати і на чиї концерти ходити. Чи не вам вирішувати! PS Окрема подяка Народному артисту Льву Лещенко, продюсеру Йосипу Пригожину і багатьом іншим колегам хто підтримує Софію Михайлівну в скрутну хвилину. # любімаяартістка # СофіяРотару # народнаяСССР # легенда # улюблениця # всенароднаялюбіміца @ sofiarotaru.official @prigozhin_iosif @angelina_vovk # іосіфпрігожін # тур # гастролі # шоубізнес

Публікація від Сергій Лавров (@sergeylavrov_artkreml)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наргіз також поділилася в інтерв'ю із Собчак подробицями скандалу з продюсером Максом Фадєєвим.

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Особи
Софія Ротару Ксенія Собчак
Місце
Росія
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