Агент Ротару отримав "kiss my ass" від Наргіз

Російський агент Софії Ротару Сергій Лавров та інші хейтери отримали "kiss my ass" від співачки Наргіз.

Відповідне відео Наргіз опублікувала в сторіс Інстаграм.

В інтерв'ю Ксенії Собчак Наргіз розповіла, як її діти добре живуть в США і що вона ні в якому разі не збирається їх перевозити в Росію, де навіть вона не відчуває себе в безпеці.

Сергій Лавров вважає, що це "пипець".

"Тепер я зрозумів, чому в райдері Наргіз прописана охорона цілодобово. Охоронці повинні чергувати біля кімнати Наргіз навіть вночі. Пипець, товариші. Спасибі Ксенії Собчак за таке пізнавальне інтерв'ю", - написав він у Інстаграм.

До цього словами Наргіз обурився продюсер Йосип Пригожин. "Якщо вам не подобається країна, заробляйте в іншому місці. Ви там всі в злиднях живете", - заявив чоловік Валерії в одному з коментарів для ЗМІ.

В результаті Наргіз 23 грудня опублікувала відео "kiss my ass".

Примітно, що раніше Ротару потрапила в скандал через Росію і планів виступити там на новорічних концертах. Сергій Лавров тоді заступився за неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наргіз також поділилася в інтерв'ю із Собчак подробицями скандалу з продюсером Максом Фадєєвим.

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