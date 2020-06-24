Адвокатів у справі Єфремова викрили в порушенні: їм винесли попередження

Рада Федеральної палати адвокатів РФ винесла попередження захисникові актора Михайла Єфремова Ельману Пашаєву та його колезі, що представляє інтереси потерпілої сторони, Олександру Добровінському.

ФПА порекомендувала адвокатам утримуватися від публічних висловлювань і не порушувати більше адвокатської таємниці, пише "Коммерсант".

Так, в організації звернули увагу на те, що Пашаєв і Добровінський активно виступають у ЗМІ, розповідаючи деталі справи щодо ДТП, яку влаштував Єфремов 8 червня в Москві. Також правозахисники дозволяють собі робити поспішні висновки й можуть вводити в оману публіку та своїх підзахисних.

Єфремов перебуває під домашнім арештом (РИА Новости)

"Водночас вони публічно подають відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, висловлюють інші думки, очевидно несумісні з вимогами адвокатської професії, а також відверто використовують свою причетність до гучної справи для самореклами", – зазначили юристи.

Подібна поведінка адвокатів нехарактерна для членів професійної спільноти, сказано в зверненні.

"Висловлювання деяких адвокатів у зв'язку з резонансними розслідуваннями часто набагато більшою мірою підкоряються вимогам піару, ніж правилам адвокатської етики, що, безумовно, неприпустимо. Адже ми не хочемо, щоб, наприклад, лікар, до якого людина звернулася з делікатною проблемою, ввечері розповідав про це на телешоу", – заявив віцепрезидент ФПА Михайло Толчєєв.

Олександр Добровінський захищає інтереси постраждалої сторони RTVi

Зазначимо, Пашаєв і Добровінський підтримали заяву ради ФПА, назвавши її "своєчасною та виправданою". Захисник Єфремова вказав, що він лише відповідає на дзвінки журналістів, водночас говорить "коротко й виключно по суті справи". Добровінський зі свого боку підкреслив, що всі його заяви узгоджені з його довіреними особами, тому порушень етики в його поведінці немає.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

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