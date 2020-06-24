МоваЯзык

Топтеми:

Адвокатів у справі Єфремова викрили в порушенні: їм винесли попередження

Єва Романова
Єва Романова
Люди
2,3 т.
Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

Рада Федеральної палати адвокатів РФ винесла попередження захиснику актора Михайла Єфремова – Ельману Пашаєву і його колезі, який представляє інтереси потерпілої сторони, Олександру Добровінському.

ФПА порекомендувала адвокатам утримуватися від публічних висловлювань і не порушувати більше адвокатську таємницю, пише "Коммерсант".

Так, в організації звернули увагу на те, що Пашаєв і Добровінський активно виступають в ЗМІ, розповідаючи деталі справи по ДТП, яку влаштував Єфремов 8 червня в Москві. Також правозахисники дозволяють собі робити поспішні висновки і можуть вводити в оману публіку та своїх підзахисних.

Єфремов знаходиться під домашнім арештом

Єфремов знаходиться під домашнім арештом РІА Новини

"При цьому вони публічно подають відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, висловлюють інші думки, явно несумісні з вимогами адвокатської професії, а також відверто використовують свою причетність до гучної справи для самореклами", – відзначили юристи.

Подібна поведінка адвокатів нехарактерна для членів професійного співтовариства, сказано в зверненні.

"Висловлювання деяких адвокатів у зв'язку з резонансними розслідуваннями часто в набагато більшому ступені підкоряються вимогам піару, ніж правилам адвокатської етики, що, безумовно, неприпустимо. Адже ми не хочемо, щоб, наприклад, лікар, до якого людина звернулася з делікатною проблемою, ввечері розповідав про це на телешоу", – заявив віцепрезидент ФПА Михайло Толчєєв.

Олександр Добровінський захищає інтереси постраждалої сторони

Олександр Добровінський захищає інтереси постраждалої сторони RTVi

Відзначимо, Пашаєв і Добровінський підтримали заяву ради ФПА, назвавши її "своєчасною і виправданою". Захисник Єфремова вказав, що він лише відповідає на дзвінки журналістів, при цьому говорить "коротко і виключно по суті справи". Добровінський в свою чергу підкреслив, що всі його заяви узгоджені з його довіреними особами, тому порушень етики в його поведінці немає.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

VIP-ДТПНовини РосіїДТП в Одесішоу-бизнесшоуМихайло Єфремов
Поділитися в Facebook
  1. /Шоу
  2. /Люди