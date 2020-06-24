Адвокатів у справі Єфремова викрили в порушенні: їм винесли попередження
Михайло Єфремов
Рада Федеральної палати адвокатів РФ винесла попередження захиснику актора Михайла Єфремова – Ельману Пашаєву і його колезі, який представляє інтереси потерпілої сторони, Олександру Добровінському.
ФПА порекомендувала адвокатам утримуватися від публічних висловлювань і не порушувати більше адвокатську таємницю, пише "Коммерсант".
Так, в організації звернули увагу на те, що Пашаєв і Добровінський активно виступають в ЗМІ, розповідаючи деталі справи по ДТП, яку влаштував Єфремов 8 червня в Москві. Також правозахисники дозволяють собі робити поспішні висновки і можуть вводити в оману публіку та своїх підзахисних.
Єфремов знаходиться під домашнім арештом РІА Новини
"При цьому вони публічно подають відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, висловлюють інші думки, явно несумісні з вимогами адвокатської професії, а також відверто використовують свою причетність до гучної справи для самореклами", – відзначили юристи.
Подібна поведінка адвокатів нехарактерна для членів професійного співтовариства, сказано в зверненні.
"Висловлювання деяких адвокатів у зв'язку з резонансними розслідуваннями часто в набагато більшому ступені підкоряються вимогам піару, ніж правилам адвокатської етики, що, безумовно, неприпустимо. Адже ми не хочемо, щоб, наприклад, лікар, до якого людина звернулася з делікатною проблемою, ввечері розповідав про це на телешоу", – заявив віцепрезидент ФПА Михайло Толчєєв.
Олександр Добровінський захищає інтереси постраждалої сторони RTVi
Відзначимо, Пашаєв і Добровінський підтримали заяву ради ФПА, назвавши її "своєчасною і виправданою". Захисник Єфремова вказав, що він лише відповідає на дзвінки журналістів, при цьому говорить "коротко і виключно по суті справи". Добровінський в свою чергу підкреслив, що всі його заяви узгоджені з його довіреними особами, тому порушень етики в його поведінці немає.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.