Адвокати у справі Єфремова потрапили в скандал через актора: що сталося

Адвокатів у справі російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, можуть позбавити адвокатського статусу через саморекламу.

Як повідомили в пресслужбі Федеральної палати адвокатів Росії (ФПА), Ельмана Пашаєва (захищає актора) і Олександра Добровінського (представляє потерпілих) притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики.

Справа актора Єфремова Високий Замок

Захисники обох сторін використали кримінальну справу Єфремова для самореклами: вони часто відвідують програми на телебаченні та роблять дивні заяви про конкурента. Ні Пашаєв, ні Добровінський поки не прокоментували інцидент.

У ФПА заявили, що дисциплінарну справу відкрили відповідно до норм закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" і Кодексу професійної етики адвоката".

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