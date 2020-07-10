Адвокати у справі Єфремова потрапили в скандал через актора: що сталося
Ельман Пашаєв та Олександр Добровінський.
Адвокатів у справі російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, можуть позбавити адвокатського статусу через саморекламу.
Як повідомили в пресслужбі Федеральної палати адвокатів Росії (ФПА), Ельмана Пашаєва (захищає актора) і Олександра Добровінського (представляє потерпілих) притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики.
Справа актора Єфремова Високий Замок
Захисники обох сторін використали кримінальну справу Єфремова для самореклами: вони часто відвідують програми на телебаченні та роблять дивні заяви про конкурента. Ні Пашаєв, ні Добровінський поки не прокоментували інцидент.
У ФПА заявили, що дисциплінарну справу відкрили відповідно до норм закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" і Кодексу професійної етики адвоката".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Під час чергового допиту правоохоронних органів 3 липня Єфремов відмовився визнавати провину в смертельній ДТП. Актор пояснив, що в ДТП брала участь його машина, а не він сам.
Через місяць після аварії у справі з'явився новий свідок, яка на 80% упевнена, що артист був за кермом і винен у смерті Захарова.