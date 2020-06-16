Адвокат зробив заяву про "важкий" стан Єфремова після ДТП
Адвокат російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви, розповів про "важкий стан" артиста.
Так, за словами Ельмана Пашаєва, Єфремов погано почувається, і фізично, й емоційно, але водночас відмовляється звертатися по допомогу до медиків, повідомив "П'ятий канал".
"Його самопочуття на домашньому арешті – дуже важке", – коротко розповів Пашаєв.
Від уточнив, що Єфремов відмовляється звертатися до лікарів по допомогу, рідні медиків також не викликають.
"Абсолютно ніхто не приїжджає. Він навіть не хоче цього робити, тому що йому дуже погано. І душевно, і фізично. Це вкрай важко", – зазначив правозахисник.
Нагадаємо, адвокат Ельман Пельш раніше вказав, що Михайло Єфремов був п'яний за кермом у день ДТП, оскільки у нього помер близький друг.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка.
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.