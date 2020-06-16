Адвокат зробив заяву про "важкий" стан Єфремова після ДТП

Адвокат російського актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви, розповів про "важкий стан" артиста.

Так, за словами Ельмана Пашаєва, Єфремов погано почувається, і фізично, й емоційно, але водночас відмовляється звертатися по допомогу до медиків, повідомив "П'ятий канал".

"Його самопочуття на домашньому арешті – дуже важке", – коротко розповів Пашаєв.

24СМИ

Від уточнив, що Єфремов відмовляється звертатися до лікарів по допомогу, рідні медиків також не викликають.

"Абсолютно ніхто не приїжджає. Він навіть не хоче цього робити, тому що йому дуже погано. І душевно, і фізично. Це вкрай важко", – зазначив правозахисник.

Нагадаємо, адвокат Ельман Пельш раніше вказав, що Михайло Єфремов був п'яний за кермом у день ДТП, оскільки у нього помер близький друг.

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