Головна Новини
9 листопада • оновлено в 02:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Некритично: спливли нові дані про Заворотнюк

1.3т Читати матеріал російською

Адвокат популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка страждає на онкологічне захворювання, сумнівається, що справу про несплату артисткою податку на майно дійде до суду.

Про це юрист Віктор Пастернак розповів виданню "Вечерняя Москва". Він також зізнався, що не був у курсі боргів актриси з нерухомості.

"Адже ця сума некритична, і влаштовувати через неї [судові] суперечки, я думаю, ніхто не стане", – заявив він, додавши, що готовий посприяти її близьким.

Новини
Сім'я Заворотнюк повідомила фанатам про брехню

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

minsknews.by

Нагадаємо, раніше московська Федеральна податкова служба виставила російській актрисі рахунок за борги. Заворотнюк заборгувала приставам 24 тисячі рублів за квартиру в Москві.

Віктор Пастернак

Віктор Пастернак

Вечерняя Москва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес долги Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки