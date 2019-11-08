Некритично: спливли нові дані про Заворотнюк

Адвокат популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка страждає на онкологічне захворювання, сумнівається, що справу про несплату артисткою податку на майно дійде до суду.

Про це юрист Віктор Пастернак розповів виданню "Вечерняя Москва". Він також зізнався, що не був у курсі боргів актриси з нерухомості.

"Адже ця сума некритична, і влаштовувати через неї [судові] суперечки, я думаю, ніхто не стане", – заявив він, додавши, що готовий посприяти її близьким.

Анастасія Заворотнюк minsknews.by

Нагадаємо, раніше московська Федеральна податкова служба виставила російській актрисі рахунок за борги. Заворотнюк заборгувала приставам 24 тисячі рублів за квартиру в Москві.

Віктор Пастернак Вечерняя Москва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.