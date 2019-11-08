Некритично: спливли нові дані про Заворотнюк

Адвокат популярної російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка страждає на онкологічне захворювання, сумнівається, що справу про несплату артисткою податку на майно дійде до суду.
Про це юрист Віктор Пастернак розповів виданню "Вечерняя Москва". Він також зізнався, що не був у курсі боргів актриси з нерухомості.
"Адже ця сума некритична, і влаштовувати через неї [судові] суперечки, я думаю, ніхто не стане", – заявив він, додавши, що готовий посприяти її близьким.
Анастасія Заворотнюк
minsknews.by
Нагадаємо, раніше московська Федеральна податкова служба виставила російській актрисі рахунок за борги. Заворотнюк заборгувала приставам 24 тисячі рублів за квартиру в Москві.
Віктор Пастернак
Вечерняя Москва
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що в Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше повідомлялося, що жінка потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані, її ввели в медикаментозну кому.
У мережі також писали, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня з'явилася інформація про те, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
7 листопада Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах, написавши пост про свого чоловіка.
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