Адвокат прокоментував відео, де Єфремов дає хабар поліції після ДТП

Адвокат російського актора Михайла Єфремова спростував інформацію про те, що його підзахисний після ДТП намагався дати хабар співробітникові ДАІ.

Кадри з протоколом, на яких чутно, як актор сказав "Давайте я поїду, а потім заплачу вам всі гроші", захисник назвав фейком, цитує слова Пашаєва НТВ на Telegram-каналі (дивіться ролик в кінці новини).

Михайло Єфремов і його адвокат Ельман Пашаєв РБК

"Це фейк. Давним-давно були б матеріали кримінального провадження, якщо б це відповідало дійсності. Ви ж знаєте, наскільки техніка розвинена, моїм голосом можна говорити все, що завгодно, а відео на місці зняли, продали і потім зробили монтаж", – сказав Ельман Пашаєв.

Відзначимо, в мережі також з'явилося відео, на якому Єфремов показує середній палець медикам під час огляду після ДТП.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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