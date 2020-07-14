Адвокат прокоментував відео, де Єфремов дає хабар поліції після ДТП
Адвокат російського актора Михайла Єфремова спростував інформацію про те, що його підзахисний після ДТП намагався дати хабар співробітникові ДАІ.
Кадри з протоколом, на яких чутно, як актор сказав "Давайте я поїду, а потім заплачу вам всі гроші", захисник назвав фейком, цитує слова Пашаєва НТВ на Telegram-каналі (дивіться ролик в кінці новини).
"Це фейк. Давним-давно були б матеріали кримінального провадження, якщо б це відповідало дійсності. Ви ж знаєте, наскільки техніка розвинена, моїм голосом можна говорити все, що завгодно, а відео на місці зняли, продали і потім зробили монтаж", – сказав Ельман Пашаєв.
Відзначимо, в мережі також з'явилося відео, на якому Єфремов показує середній палець медикам під час огляду після ДТП.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.