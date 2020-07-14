Адвокат прокоментував відео, де Єфремов дає хабар поліції після ДТП
Михайло Єфремов нібито намагався відкупитися від відповідальності за ДТП. колаж
Адвокат російського актора Михайла Єфремова спростував інформацію про те, що його підзахисний після ДТП намагався дати хабар співробітникові ДАІ.
Кадри з протоколом, на яких чутно, як актор сказав "Давайте я поїду, а потім заплачу вам всі гроші", захисник назвав фейком, цитує слова Пашаєва НТВ на Telegram-каналі (дивіться ролик в кінці новини).
Михайло Єфремов і його адвокат Ельман Пашаєв РБК
"Це фейк. Давним-давно були б матеріали кримінального провадження, якщо б це відповідало дійсності. Ви ж знаєте, наскільки техніка розвинена, моїм голосом можна говорити все, що завгодно, а відео на місці зняли, продали і потім зробили монтаж", – сказав Ельман Пашаєв.
Відзначимо, в мережі також з'явилося відео, на якому Єфремов показує середній палець медикам під час огляду після ДТП.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.