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Адвокат прокоментував відео, де Єфремов дає хабар поліції після ДТП

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,1 т.
Михайло Єфремов нібито намагався відкупитися від відповідальності за ДТП

Михайло Єфремов нібито намагався відкупитися від відповідальності за ДТП. колаж

Адвокат російського актора Михайла Єфремова спростував інформацію про те, що його підзахисний після ДТП намагався дати хабар співробітникові ДАІ.

Кадри з протоколом, на яких чутно, як актор сказав "Давайте я поїду, а потім заплачу вам всі гроші", захисник назвав фейком, цитує слова Пашаєва НТВ на Telegram-каналі (дивіться ролик в кінці новини).

Михайло Єфремов і його адвокат Ельман Пашаєв

Михайло Єфремов і його адвокат Ельман Пашаєв РБК

"Це фейк. Давним-давно були б матеріали кримінального провадження, якщо б це відповідало дійсності. Ви ж знаєте, наскільки техніка розвинена, моїм голосом можна говорити все, що завгодно, а відео на місці зняли, продали і потім зробили монтаж", – сказав Ельман Пашаєв.

Відзначимо, в мережі також з'явилося відео, на якому Єфремов показує середній палець медикам під час огляду після ДТП.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

РосіяVIP-ДТПДТПшоу-бизнесМихайло Єфремов
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