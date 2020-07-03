Адвокат про відмову Єфремова від провини в ДТП: сім'я потерпілого не отримає і 100 рублів
Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв пояснив відмову актора визнавати провину в смертельній ДТП в центрі Москви.
Його слова передає видання "РИА Новости". "Як віруюча людина, він хотів допомогти потерпілим, але це не означає, що він у чомусь винен", – сказав Пашаєв.
Він також підкреслив, що припинив спілкування зі стороною обвинувачення, зрозумівши, що вести переговори марно.
"А винен Єфремов чи ні, це вже суд скаже. Але якщо суд встановить, що він не винен, то постраждала сторона не те що 100 тисяч отримає, а навіть 100 рублів не отримає", – додав він.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.