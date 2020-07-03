Адвокат про відмову Єфремова від провини в ДТП: сім'я потерпілого не отримає і 100 рублів
Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв пояснив відмову актора визнавати провину в смертельній ДТП в центрі Москви.
Його слова передає видання "РИА Новости". "Як віруюча людина, він хотів допомогти потерпілим, але це не означає, що він у чомусь винен", – сказав Пашаєв.
Він також підкреслив, що припинив спілкування зі стороною обвинувачення, зрозумівши, що вести переговори марно.
Єфремов і загиблий в ДТП Захаров
"А винен Єфремов чи ні, це вже суд скаже. Але якщо суд встановить, що він не винен, то постраждала сторона не те що 100 тисяч отримає, а навіть 100 рублів не отримає", – додав він.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.