Адвокат про відмову Єфремова від провини в ДТП: сім'я потерпілого не отримає і 100 рублів

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв пояснив відмову актора визнавати провину в смертельній ДТП в центрі Москви.

Його слова передає видання "РИА Новости". "Як віруюча людина, він хотів допомогти потерпілим, але це не означає, що він у чомусь винен", – сказав Пашаєв.

Він також підкреслив, що припинив спілкування зі стороною обвинувачення, зрозумівши, що вести переговори марно.

Єфремов і загиблий в ДТП Захаров

"А винен Єфремов чи ні, це вже суд скаже. Але якщо суд встановить, що він не винен, то постраждала сторона не те що 100 тисяч отримає, а навіть 100 рублів не отримає", – додав він.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

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