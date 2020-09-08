Адвокат потерпілих у ДТП зізнався, що влаштував "пастки" для Єфремова

Адвокат потерпілих у ДТП за участю Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії, Олександр Добровінський зізнався, що артист разом зі своїм юристом Ельманом Пашаєвим потрапив в усі "пастки", які він розставив.

Він заявив, що позов в 1 рубль (36 копійок) також був ретельно продуманий, пише Комсомольська правда.

"Ви чули? Суддя визнала наш позов неспроможним. І тепер, вже після суду, ми будемо заявляти новий цивільний позов, виходячи з суми в 800 тисяч рублів (її присудили старшому сину. – Ред.). За цю роботу я поставив собі 5+", – відзначив адвокат.

Добровінський пояснив, що навмисно опублікував відео, де видно, як Єфремов виходить з машини після аварії, за три тижні до долучення до матеріалів суду. У такий спосіб свідок мала час підготуватися відповідати на провокативні питання.

"Коли виступав адвокат Пашаєв, я все чекав, що Єфремов встане і скаже: "Замовкни!", і визнає свою провину. Вони потрапили в усі пастки, які я розставив", – зізнався Добровінський.

Крім цього, він назвав головні помилки Пашаєва. Захист актора відволікся від матеріалів справи та зосередився на тому, щоб виграти в Добровінського.

"В алкоголіків дуже слабке серце, м'яз тоненький. Вони могли довести, що в момент аварії в Єфремова був мікроінфаркт. Так, повністю визнавши провину й довівши мікроінфаркт, він міг отримати чотири роки умовно", – додав адвокат.

Пашаєв і Єфремов. АГН "Москва"

Як повідомляв OBOZREVATEL: