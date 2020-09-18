Адвокат Пашаєв подав скаргу на вирок Єфремову

Колишній адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв повідомив, що подав розширену скаргу в апеляційну інстанцію на вирок актора у справі про смертельну ДТП.

Про це повідомляє видання "РБК" з посиланням на юриста. "Я повинен був зробити це. Подав вчасно. Моя робота закінчується з подачі апеляційної скарги", – сказав Пашаєв.

Михайло Єфремов і Ельман Пашев. АГН "Москва"

Нагадаємо, що раніше Єфремов, засуджений на 8 років колонії загального режиму, відмовився від послуг Пашаєва, оскільки заявив, що той його "підставив". Зараз у Єфремова новий адвокат Роман Філіппов.

До речі, після оголошення вироку в суді, 8 вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять днів на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

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