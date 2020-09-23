Адвокат назвав причину смерті Тесака

Російський пропагандист, націоналіст і відеоблогер Максим "Тесак" Марцинкевич помер від механічної асфіксії (задушення).
Про це йдеться в довідці про його смерть. Документи передав родичам Марцинкевича адвокат Олексій Михальчик, передає Telegram-канал "112".
"Довідка, яку видали, дозволяє зробити поховання тіла. Зазначена в ній причина смерті: "асфіксія, повішення, задушення з невизначеними намірами", – зазначив він.
Поки попередньою причиною смерті все ще вважається самогубство. Захист Тесака кілька днів намагається знайти спростування цієї версії. Вони впевнені, що багато деталей виключають суїцид.
"Раніше слідчий нам повідомив, що смерть наступила в період з 6:45 до 8 ранку. Але в довідці зазначено час смерті 12 ночі. Ми будемо розбиратися з цією істотною розбіжністю", – додав Михальчик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
тіло Марцинкевича було знайдено в калюжі крові в одній з поодиноких камер СІЗО №3 в Челябінську, де він перебував за ґратами з 2014 року.
Шоумен Стас Барецький, який підтримував дружні стосунки з активістом, вказав, що його суїцид інсценовано – за версією Барецького, "Тесака" могли вбити.
Марцинкевич також виступав на українському телебаченні. У програмах націоналіст розповідав, як боровся з педофілією завдяки власній організації "Оккупай-педофіляй".