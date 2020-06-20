Адвокат Єфремова зізнався, що через п'яного водія у нього загинула вся сім'я
Адвокат російського актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв зізнався, що з вини п'яного водія загинула вся його сім'я.
Про це чоловік розповів в інтерв'ю виданню StarHit. За словами Пашаєва, трагедія трапилася у 1987 році, коли йому було 15 років. Адвокат зазначив, що тоді його родичі пошкодували винуватця аварії й не посадили його. Адже у водія залишалося двоє неповнолітніх дітей.
Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв (Instagram-акаунт Ельмана Пашаєва)
"Я раніше про це не говорив... У 1987 році в один день з вини п'яного водія за кермом "КамАЗу" загинула вся моя сім'я. Мені було 15 років. Тато, мама, два брата. Коли мої родичі дізналися, що у водія залишилося двоє неповнолітніх дітей, вони пішли на контакт і зробили все, щоб винуватця аварії не посадили. Я знаю, як люди поводяться в горі. І я сам криміналіст, у мене 20 років стажу", – розповів Пашаєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов в намагався накласти на себе руки після ДТП і домашнього арешту.