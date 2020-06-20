Адвокат Єфремова зізнався, що через п'яного водія у нього загинула вся сім'я

Адвокат російського актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв зізнався, що з вини п'яного водія загинула вся його сім'я.

Про це чоловік розповів в інтерв'ю виданню StarHit. За словами Пашаєва, трагедія трапилася у 1987 році, коли йому було 15 років. Адвокат зазначив, що тоді його родичі пошкодували винуватця аварії й не посадили його. Адже у водія залишалося двоє неповнолітніх дітей.

Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв (Instagram-акаунт Ельмана Пашаєва)

"Я раніше про це не говорив... У 1987 році в один день з вини п'яного водія за кермом "КамАЗу" загинула вся моя сім'я. Мені було 15 років. Тато, мама, два брата. Коли мої родичі дізналися, що у водія залишилося двоє неповнолітніх дітей, вони пішли на контакт і зробили все, щоб винуватця аварії не посадили. Я знаю, як люди поводяться в горі. І я сам криміналіст, у мене 20 років стажу", – розповів Пашаєв.

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