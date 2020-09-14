Адвокат Єфремова заявив про "гарантоване" скасування вироку акторові
Російському актору Михайлу Єфремову, якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, "гарантовано скасують покарання", якщо його захист звернеться до апеляційного і касаційного суду.
Таку думку висловив адвокат Єфремова Ельман Пашаєв в ході прес-конференції у виданні НСН. Також він уточнив, що вирок Єфремову є "найчистішим замовленням" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Після апеляції, думаю, 1-1,5 року скинуть, покажуть гуманність. Але, якщо продовжать роботу у справі, я вас запевняю, то касація або верховний суд скасують вирок. Це гарантовано", – висловився Пашаєв.
За його словами, під час розслідування справи щодо ДТП Єфремова експертами було допущено багато помилок, і це може стати вагомою причиною для перегляду вироку.
"Не досліджені ні машина, ні медичні висновки. Скільки там порушень, ви собі не уявляєте", – додав Пашаєв.
Відповідаючи на питання про можливий політичний слід у справі Єфремова, Пашаєв не визнав його наявності, але зазначив, що сама справа – замовна.
"Політичні мотиви появи цієї справи, я виключаю. Тут є замовник. Ну ви знаєте, що Єфремов своїми висловлюваннями багатьом дорогу переходив. Він же не опозиціонер, щоб тут були політичні мотиви. Він актор. І тут найчистіше замовлення", – заявив адвокат.
Відзначимо, 8 вересня, після оголошення вироку в суді, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.