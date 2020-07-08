Адвокат Єфремова розповів про виправдувальний вирок для актора

Адвокат російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня став винуватцем смертельної ДТП в центрі Москви, Ельман Пашаєв, заявив, що готовий домогтися для свого підопічного виправдувального вироку.

Так, за словами чоловіка, у нього вже зібрані "сенсаційні" докази, що говорять про невинність актора. Про це Пашаєв повідомив виданню "Комсомольская правда".

"Я ж як лікар, для якого мета – порятунок. І я розраховую на виправдувальний вирок... Ви все дізнаєтеся на суді. Це буде сенсація. Але поки – ніяких подробиць", – заявив юрист.

Михайло Єфремов в залі суду (фото – iz.ru)

Зазначимо, стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії. Пізніше в МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. За цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи у нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

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