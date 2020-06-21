Адвокат Єфремова розповів про "спробу актора накласти на себе руки" після ДТП

Адвокат розповів, чи намагався Єфремов накласти на себе руки

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що його підопічний не робив спроб укоротити собі віку.

Раніше про те, що Єфремов нібито намагався повіситися після смертельної ДТП в Москві, повідомили деякі ЗМІ. За словами Пашаєва, це не відповідає дійсності, пише "Собеседник".

Адвокат уточнив, що актор не може дозволити собі таких нерозважливих дій, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей.

"Сліди від мотузки" на шиї Єфремова, Mash

"Він психічно дуже врівноважена людина. Так, він зробив певну дію й готовий понести відповідальність. Але в нього ж троє неповнолітніх дітей, старша з дочок отримує платну освіту. Звичайно ж, він не робив спроб накласти на себе руки", – зазначив юрист.

Також Пашаєв додав, що до Єфремова не приїжджає швидка допомога, як раніше повідомляла його "хатня робітниця". Ба більше, адвокат уточнив, що ця жінка не працює в Єфремова.

"Сліди від мотузки" на шиї Єфремова, Mash

Захисник актора зазначив, що особисто бачив, як порядок у будинку наводила дружина Єфремова.

"Я вперше чую від вас про якусь хатню робітницю. Буваю в Єфремова практично щодня, але ніякої сторонньої жінки в нього вдома не бачив. При мені кілька разів його дружина прибирала, а не хатня робітниця. Не знаю, кого там зняли журналісти..." – підкреслив адвокат.

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