Адвокат Єфремова "розкрив" правду про дружину загиблого в ДТП Захарова

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що цивільна дружина загиблого в ДТП кур'єра Сергія Захарова Ірина Стерхова брехала про стосунки з чоловіком.

Про це він розповів під час засідання у справі актора, пише "Комсомольська правда" в Telegram-каналі. Стерхову обурило те, що вона прожила з Захаровим 22 роки, але її не вважають потерпілою.

Адвокат відзначив, що насправді Сергій просто орендував ліжко-місце в жінки і навіть не був розлучений з колишньою дружиною Маргаритою.

Сергій Захаров не розлучився з колишньою дружиною Маргаритою РБК

"Вона стверджує, що вони 22 роки разом жили. Тільки Сергій Захаров за цей час не розлучився, а вона його у себе навіть не прописала. Таким чином, шановний суд, я вважаю, що він просто у Стерхової знімав ліжко-місце, тобто немає ніяких підстав для визнання її потерпілою", – пояснив Пашаєв.

Відзначимо, якщо суд не візьме до уваги слова адвоката і визнає жінку потерпілою, то вона зможе вимагати з актора моральну компенсацію.

Захаров і Стерхова mediacratia.ru

Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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