Адвокат Єфремова оголосив про докази невинуватості актора в ДТП
Михайло Єфремов не визнає свою провину в ДТП (фото: Delfi).
Адвокат російського актора Михайла Єфремова заявив, що у нього є докази невинуватості артиста у смертельній ДТП, яку той влаштував 8 червня у центрі Москви.
Так, Ельман Пашаєв зазначив, що зібрав достатню кількість доказів, які дозволять Єфремову уникнути суворого покарання, пише "Інтерфакс".
"На момент ДТП Єфремов нічого не пам'ятає. Ви ж знаєте, він був дуже п'яний. Я зібрав достатньо доказів його невинуватості. Тому я з ним розмовляв, я його переконував – провину завжди визнати встигнемо", – повідомив Пашаєв.
Михайло Єфремов у залі суду "Південний Федеральний"
Зазначимо, стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії. Пізніше в МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. За цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи у нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.