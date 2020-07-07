Адвокат Єфремова оголосив про докази невинуватості актора в ДТП

Михайло Єфремов не визнає свою провину в ДТП (фото: Delfi).

Адвокат російського актора Михайла Єфремова заявив, що у нього є докази невинуватості артиста у смертельній ДТП, яку той влаштував 8 червня у центрі Москви.

Так, Ельман Пашаєв зазначив, що зібрав достатню кількість доказів, які дозволять Єфремову уникнути суворого покарання, пише "Інтерфакс".

"На момент ДТП Єфремов нічого не пам'ятає. Ви ж знаєте, він був дуже п'яний. Я зібрав достатньо доказів його невинуватості. Тому я з ним розмовляв, я його переконував – провину завжди визнати встигнемо", – повідомив Пашаєв.

Михайло Єфремов у залі суду "Південний Федеральний"

Зазначимо, стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії. Пізніше в МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. За цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи у нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

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