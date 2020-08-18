Адвокат Єфремова брехав про стан здоров'я та інсульт актора. Документ
Адвокат Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, Ельман Пашаєв брехав про стан здоров'я та інсульт актора.
У Telegram-каналі "112" опублікували фото виписного епікризу, в якому зазначається, що медики Боткінської лікарні діагностували в артиста повторні транзиторні ішемічні атаки (тимчасове блокування припливу крові до частини мозку. – Ред.) (фото дивіться нижче).
"У динаміці лікарі позначили, що осередкової неврологічної симптоматики немає. Стан Єфремова оцінюється як задовільний", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Раніше Пашаєв заявив, що після нещодавно перенесеного інсульту в артиста розвинулися серйозні порушення мовлення й оніміли кінцівки. Проте інсульту насправді лікарі не виявили.
Нагадаємо, що Михайлові Єфремову стало погано 10 серпня. Його син Микита знайшов артиста на підлозі в його квартирі. Актор не міг розмовляти і рухатися, лікарі діагностували інсульт.
Наступного дня в Пресненському суді Москви мав відбутися розгляд справи щодо смертельної ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано, і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, лікарі запідозрили у нього повторний інсульт. 15 серпня Єфремова виписали з лікарні. Водночас його адвокат заявляв, що не знає, з яким діагнозом госпіталізували актора.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.