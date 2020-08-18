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Адвокат Єфремова брехав про стан здоров'я та інсульт актора. Документ

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Ельман Пашаєв брехав про стан здоров'я Єфремова

Ельман Пашаєв брехав про стан здоров'я Єфремова.

Адвокат Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, Ельман Пашаєв брехав про стан здоров'я та інсульт актора.

У Telegram-каналі "112" опублікували фото виписного епікризу, в якому зазначається, що медики Боткінської лікарні діагностували в артиста повторні транзиторні ішемічні атаки (тимчасове блокування припливу крові до частини мозку. – Ред.) (фото дивіться нижче).

"У динаміці лікарі позначили, що осередкової неврологічної симптоматики немає. Стан Єфремова оцінюється як задовільний", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Виписний епікриз Михайла Єфремова

Виписний епікриз Михайла Єфремова Telegram-канал "112"

Раніше Пашаєв заявив, що після нещодавно перенесеного інсульту в артиста розвинулися серйозні порушення мовлення й оніміли кінцівки. Проте інсульту насправді лікарі не виявили.

Нагадаємо, що Михайлові Єфремову стало погано 10 серпня. Його син Микита знайшов артиста на підлозі в його квартирі. Актор не міг розмовляти і рухатися, лікарі діагностували інсульт.

Наступного дня в Пресненському суді Москви мав відбутися розгляд справи щодо смертельної ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано, і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, лікарі запідозрили у нього повторний інсульт. 15 серпня Єфремова виписали з лікарні. Водночас його адвокат заявляв, що не знає, з яким діагнозом госпіталізували актора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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