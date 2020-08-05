Адвокат Добровінський хрюкнув у відповідь на претензії Єфремова. Відео
Добровінський хрюкнув у відповідь на претензії Єфремова.
Адвокат сім'ї Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова, Олександр Добровінський хрюкнув перед журналістами.
Відео опублікували в Telegram-каналі Life Shot. Нагадаємо, що Пресненський суд у Москві почав розгляд справи знаменитості (ролик дивіться нижче).
Так, Добровінський хрюкнув у відповідь на обурення артиста з приводу його коментаря. Адвокат стверджував, що Єфремов на закритому засіданні суду "сидів і похрюкував". Артист заявив, що йому не образливо, оскільки він є вболівальником "Спартака". Проте його дітей почали дражнити через поведінку адвоката, а Єфремова назвали свинею.
"Це відповідь "Спартаку". Він сказав, що вболівальник "Спартака". Якби він був вболівальником "ЦСК", то я б зробив що?" – жартома відповів Добровінський на запитання журналістів, чи є хрюкання відповіддю Єфремову на його заяву.
Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.