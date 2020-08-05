Адвокат Добровінський хрюкнув у відповідь на претензії Єфремова. Відео

Адвокат сім'ї Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова, Олександр Добровінський хрюкнув перед журналістами.

Відео опублікували в Telegram-каналі Life Shot. Нагадаємо, що Пресненський суд у Москві почав розгляд справи знаменитості (ролик дивіться нижче).

Так, Добровінський хрюкнув у відповідь на обурення артиста з приводу його коментаря. Адвокат стверджував, що Єфремов на закритому засіданні суду "сидів і похрюкував". Артист заявив, що йому не образливо, оскільки він є вболівальником "Спартака". Проте його дітей почали дражнити через поведінку адвоката, а Єфремова назвали свинею.

"Це відповідь "Спартаку". Він сказав, що вболівальник "Спартака". Якби він був вболівальником "ЦСК", то я б зробив що?" – жартома відповів Добровінський на запитання журналістів, чи є хрюкання відповіддю Єфремову на його заяву.

Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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