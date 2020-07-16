Аді Роговцевій – 83: десять сильних фраз про Донбас, Крим та росіян

Українська актриса театру і кіно Ада Роговцева у четвер, 16 липня, відзначає свій день народження. Їй виповнюється 83 роки.

Ада Роговцева відома не тільки як талановита актриса, але і як патріот своєї країни. Вона неодноразово виступала для українських військових на Донбасі, збирала кошти для поранених, за що в Росії проти неї порушили кримінальну справу і оголосили персоною нон-грата. До дня народження актриси OBOZREVATEL публікує 10 фраз Ади Роговцевої про ситуацію з Кримом, Донбасом та стосунках з росіянами.

Про війну на Донбасі і українців

Триває війна, а ми живемо, як ніби її немає. Ми всі повинні обмежити себе в святах і салютах. Там, на війні, мерзнуть хлопці, недоїдають, смерті дивляться в очі. І гинуть. Ось ці дві реальності мене вражають. Адже начебто біля трун танцюємо, об'їдаємося. Це не означає, що повинно завмерти життя, але потрібно бути милосерднішими. Ця небезпека не тільки над тими хлопчиками – вона над нами.

Про "братський народ"

Ні за які гроші я не відмовлюся від власної позиції. Я підтримую свою батьківщину перед агресією колосального монстра. Не хочу, щоб мене і моїх дітей знову зробили рабами. На нашу країну йде агресія, у мене немає іншого вибору. Не можна називати братом того, хто йде на тебе війною.

Ада Роговцева: "Триває війна, а ми живемо, як ніби її немає"

Про зустріч з Путіним

Колись ще давно, здається, за Кучми, він приїхав до України з якимось візитом, і не ясно, з чого раптом заявив, мовляв, в Україні ж є така артистка, Роговцева, буду з нею на обіді сидіти. І ми з ним обідали. Розмовляли. І тоді я йому прочитала Цвєтаєву: "Если душа родилась крылатой – что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей – и что – Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных..." , і тут, глянувши на Путіна – "...и сытость сытых". Тому що обід був хороший. Ситість ситих. Не пам'ятаю, що там сталося далі, але він читав Шевченка. Коли ж ось почалася ця велика біда, я насамперед звернулася до нього, нагадавши і про Цвєтаєву, і про Шевченко. Кажу: "Що це було? Фальш, раз ви Шевченко знаєте і на землю мою зазіхнули". Якось так. Ось це я б йому і повторила.

Про російський шовінізм

Їх привчили, що українці гірші, що ми вигаданий народ, вигадана мова, "молодший брат". Вони завжди дуже поблажливо до нас ставилися. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їхню мову. Я її знала без акценту.

"Треба ізолювати себе"

Вони (росіяни, – ред.) вважають, що Крим російський і Севастополь "російське місто" – це вкорінювалося не один десяток років. Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них.

Ада Роговцева: "Я стала таким ось уособленням жінки, яка приїде, яку можна обійняти, і вона скаже дуже прості слова" Фото: dniprograd.org

Про політику Путіна

Як проаналізуєш диктатора? Людину, який вирішила, що вона вища за Бога, що вона може вбивати, керувати, кроїти землі і народи. Що це за люди? Виродки. А як з ними? Мені здається, їх потрібно знищувати.

Про поїздки на передову

Я їду туди тільки тому, що вони (українські бійці, – ред.) кличуть. Вони мене знають, і один одному передають контакти. І не передають, що була артистка, а просто: "Була Ада", "Була Ада Миколаївна". Так склалося, можливо, завдяки інтернету, я стала таким ось уособленням жінки, яка приїде, яку можна обійняти, і вона скаже дуже прості слова.

Ада Роговцева: "Я не ваша. Я своя, я українська"

"Разом з сином мати вмирає"

Не може жінка пережити смерть свого сина, вона стає іншою, потойбічною, якою стала і я, поховавши свого сина. Не стало в 50 років мого щастя, мого життя, його сенсу. І якби не дочка, не онуки, я б зараз не сиділа перед вами, тому що разом з сином мати вмирає. І скільки таких мертвих матерів зараз в Україні. Про них треба дбати, а хто це зробить? Іноді і доброго слова не скажуть, не кажучи вже про те, щоб заплатити які гроші, щоб вона хоча б квіти синові на могилу купила.

Про кар'єру в Росії

Я все життя грала в Росії, крім України. Мені кажуть: "Ада, ти наша". А я їм відповідаю: "Я не ваша. Я своя, я українська".

Про пропаганду

Так склалося, що люди зомбовані. Зомбовані цієї комуністичною ідеологією, якою була зомбована і я все своє свідоме життя. У цій ситуації потрібно лише дуже багато читати, багато цікавитися, розпитувати, так як я в свої 80 років – не боятися бути на передовій, де гинуть хлопці. Я стояла на тому місці, де через півтори години двох дуже серйозно поранило. На тому місці ми грали епізоди виступів, читали вірші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ада Роговцева розповіла про зустріч з Путіним: "Борщ і стопку ляснув нормально".