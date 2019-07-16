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Аді Роговцевій - 82 роки: яка трагедія трапилася в житті великої актриси

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16 липня Герою України, великій актрисі театру і кіно Аді Роговцевій виповнилося 82 роки.

Незважаючи на солідний вік, Роговцева продовжує жити активним життям: грає на сцені, їздить на кінофестивалі, допомагає воїнам ООС. За це її люто ненавидять в Росії, де вона оголошена персоною нон-грата.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

УНН

Однак такі дрібниці не можуть її зламати і Роговоцева з властивим їй гумором називає себе "бандерівкою". Хоча в її минулому сталися події, які мало не зломили чудову актрису. На щастя, дочка і внуки допомогли їй вибратися.

OBOZREVATEL розповість історію великої Ади Роговцевої.

Майбутня велика актриса почала зніматися дуже рано. Свою першу роль в кіно вона отримала в 19 років, зігравши Мар'яну Куделю у фільмі "Коли співають солов'ї".

"Коли співають солов'ї"

"Коли співають солов'ї"

= Кинопланета =

На той момент вона ще вчилася в Київському інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, де її майстром був народний артист СРСР Костянтин Степанков.

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"Кривавий світанок"

"Кривавий світанок"

Кинопланета

Кажуть, що в харизматичного владного чоловіка були закохані всі студентки, що жахливо дратувало Роговцеву. Однак іронія долі в тому, що незабаром вона і сама закохалася в учителя. Почуття виявилися взаємними. Заради молодої актриси Степанков кинув сім'ю і одружився на ній.

Роговцева, Степанков і їх донька

Роговцева, Степанков і їх донька

Единственная

Втім, зовсім щасливою цю історію не назвеш. В СРСР актори рідко заробляли великі гроші, а Степанков ще й виявився хворий на туберкульоз. Так що незабаром після скромного весілля Роговцевій вже довелося витягувати чоловіка з того світу.

"Моя мама лежала шість років паралізованою і в 54 роки пішла з життя, батько був безногим і пив, один брат хворий з народження, інший пив і загинув ще молодим хлопцем. Всіх родичів я забезпечувала фінансово. Вийшла заміж за одруженого, який захворів на туберкульоз. Я везуча, мені вистачило сил і любові вистояти", - розповідала пізніше Роговцева.

Незважаючи на всі труднощі, Роговцева зуміла побудувати блискучу кар'єру. У 23 роки вона вже стала заслуженою артисткою СРСР, а в 30 - народною. На її рахунку десятки фільмів і вистав. Однак за межами софітів і підмостків на її долю випало чимало страждань.

"Ведмедик"

"Ведмедик"

Кинопланета

У липні 2004 року не стало її чоловіка, який не дожив до "золотого" весілля п'ять років. Втім, на цьому біди Роговцевої не скінчились - в липні 2012 року вона втратила сина Костянтина, якому було всього 50 років. Його згубив рак.

"Мій чоловік був на 9 років старший за мене, а я його любила і поважала. Коли його не стало, то не знала як далі жити, адже здавалося, що мене розрізали навпіл. Зате діти не дали пропасти. Але з втратою дитини не зрівняється ніщо . Немає випробування, яке страшніше", - згадувала актриса.

Ада Роговцева

Ада Роговцева

oiff.com.ua

Роговцева зуміла піднятися і піти далі. Багато в чому завдяки допомозі дочки і двох онуків. У свої 82 вона продовжує вражати невгамовною енергією і оптимізмом, яким позаздрять і молоді.

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Особа
Ада Роговцева
Місце
Україна
Тег
кіно
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Крепкого здоровья и творческих успехов,любим Вас и ценим.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Талантливая. Особенно хорошо получались роли комсомолок и коммунисток
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Марковец Люба
Марковец Люба
Любимо,пишаємося......Гідна донька України...
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