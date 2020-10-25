Адель вразила стрункою фігурою в ефірі популярного шоу

Британська співачка Адель, яка стрімко схудла на 45 кілограм, продемонструвала струнку фігуру.

Знаменитість з'явилася в ефірі популярного шоу Saturday Night Live на каналі NBC.

32-річна співачка спробувала себе у ролі ведучої і змінила кілька сценічних образів.

Як повідомляє Daily Mail, останній раз Адель з'являлася на шоу 2008 року.

"Я знаю, що виглядаю інакше, ніж, коли ми бачилися востаннє. Мені довелося подорожувати без нічого. Це всього лише половина мене", – заявила іронічно Адель під час ефіру.

Адель продемонструвала струнку фігуру.

Адель з'явилася в ефірі шоу Saturday Night Live на каналі NBC.

В ефірі шоу Адель з'явилася в чорному костюмі, що складається з звужених штанів і корсетного топа з відкритими плечима. Пізніше зірка змінила вбрання на більш сексуальне – вона обрала чорну сукню з мереживом. Також глядачі побачили Адель в класичному костюмі бірюзового відтінку, у вельветовій блузі і в комбінезоні з квітковим принтом.

Адель з'явилася в чорному костюмі, що складається з звужених штанів і корсетного топа з відкритими плечима.

Адель з'явилася в чорному сексуальній сукні з мереживом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2017 року Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок, з тих пір вона залишається одною з найбільш затребуваних музикантів світу. А 2019 року з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.