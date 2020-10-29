Адель спростувала чутки про свій роман з відомим репером

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що британська співачка Адель завела роман з популярним в Європі репером Skepta. Але зірка спростувала ці чутки.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка заявила про те, що на даний момент вона самотня леді-кішка.

"Дуже добре провели час на SNL! Дякую найчудовішим акторам, знімальній групі, сценаристам і продюсерам. Яка ви піднесена група людей. Лорн, дякую, що повірив в мене! Ліндсі, моя сестра на все життя, Майя моя комедія і мама герой! Плюс радість публіки, як на генеральній репетиції, так і на живому шоу! Я зробила це заради радості, і я сподіваюся, що ви теж зрозуміли це! Удачі на виборах, Америка, я тебе дуже люблю. Піклуйтеся одне про одного і подбайте про себе. Щасливого Геловіна! Я повертаюся в свою печеру, щоб бути (самотньою) леді-кішкою! Мир до наступного року", – написала Адель.

Таким чином, співачка показала, що зараз її серце вільне.

Відзначимо, у вересні 2019 року Адель розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. У шлюбі у них народився син Анджело Джеймс. Після розлучення Адель почала ретельно приховувати своє особисте життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи поставили під сумнів принципи харчування, які допомогли британській співачці Адель схуднути майже на 50 кілограмів, за їх короткочасний ефект і вплив на організм.