Адель шокує змінами в зовнішності: як 32-річна співачка виглядає після схуднення
Британська співачка Адель, володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус" 5 травня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.
Останнім часом співачка дивує змінами в зовнішності. Так, їй вдалося істотно схуднути. Про те, як боролася з вагою співачка і як вона змінилася, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Після народження сина в 2012 році Адель Едкінс сильно набрала у вазі, але, за її словами, це її не засмутило.
Артистка казала, що повнота є природною і вона не топ-модель, тому не зобов'язана худнути. Адель також закликала любити своє тіло і виступала категорично проти дієт.
Однак у 2015 році співачка сильно схудла, скинувши 20 кілограмів, і стала виглядати зовсім іншою людиною.
За зізнанням Адель, вона сіла на жорстку вегетаріанську дієту, відмовилася від жирної, гострої їжі та вуглеводів. У ЗМІ писали, що денну норму співачки складають порція фруктового салату, порція ягід, тарілка супу з овочів і горіхи. Також зірка є пристрасною любителькою чаю і смузі.
Адель каже, що як і раніше ненавидить спорт, але зараз вона тренується в залі і практикує вправи зі штангою.
Як відомо, в квітні 2019 року Адель повідомила про своє розлучення з чоловіком Саймоном Конекі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір залишити сцену і присвятити свій час дитині.