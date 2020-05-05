Адель шокує змінами в зовнішності: як 32-річна співачка виглядає після схуднення

Британська співачка Адель, володарка премій "Оскар" і "Золотий глобус" 5 травня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 32 роки.

Останнім часом співачка дивує змінами в зовнішності. Так, їй вдалося істотно схуднути. Про те, як боролася з вагою співачка і як вона змінилася, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Адель до і після схуднення instagram.com/officialadelefanpage

Після народження сина в 2012 році Адель Едкінс сильно набрала у вазі, але, за її словами, це її не засмутило.

Артистка казала, що повнота є природною і вона не топ-модель, тому не зобов'язана худнути. Адель також закликала любити своє тіло і виступала категорично проти дієт.

Адель у 2012 та 2017 році instagram.com/officialadelefanpage

Адель до схуднення instagram.com/adele

Однак у 2015 році співачка сильно схудла, скинувши 20 кілограмів, і стала виглядати зовсім іншою людиною.

За зізнанням Адель, вона сіла на жорстку вегетаріанську дієту, відмовилася від жирної, гострої їжі та вуглеводів. У ЗМІ писали, що денну норму співачки складають порція фруктового салату, порція ягід, тарілка супу з овочів і горіхи. Також зірка є пристрасною любителькою чаю і смузі.

Адель після схуднення instagram.com/officialadelefanpage

Адель каже, що як і раніше ненавидить спорт, але зараз вона тренується в залі і практикує вправи зі штангою.

Як відомо, в квітні 2019 року Адель повідомила про своє розлучення з чоловіком Саймоном Конекі.

Адель після схуднення instagram.com/officialadelefanpage

Адель після схуднення instagram.com/officialadelefanpage

Адель після схуднення instagram.com/officialadelefanpage

Адель після схуднення instagram.com/officialadelefanpage

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір залишити сцену і присвятити свій час дитині.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал