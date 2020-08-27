Ада Роговцева присвятила жалісний вірш загиблим захисникам України

Легендарна українська актриса театру і кіно Ада Роговцева вразила чуттєвим виконанням вірша в пам'ять про загиблих захисників України.

Так, артистка взяла участь в мистецькому проєкті "Стіна пам'яті", присвяченому Дню пам'яті загиблих захисників України, який відзначається в країні 29 серпня. Відео опублікував Telegram-канал "Еспресо. TV" (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Твір був написаний воїном АТО. Крім актриси, в проекті взяли участь українські діячі культури, волонтери та ветерани війни на Донбасі.

Ада Роговцева зачитала вірш на згадку про загиблих воїнів Скріншот відео

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Огорнуло горе, наче гора впала.

Сину, моя зоре, що це нас спіткало?

Де не додивилась, що не зупинила?

В Господа просила, дати тобі сили,

Дати тобі долю з ніжною любов'ю,

Але ти від болю захлинувся кров'ю.

Крок ступить несила – серце в прірву впало

Обгоріли крила, і мене не стало...

Відзначимо, Ада Роговцева відома не тільки як талановита актриса, але і як патріот своєї країни. Вона неодноразово виступала для українських військових на Донбасі, збирала кошти для поранених, за що в Росії проти неї порушили кримінальну справу і оголосили персоною нон грата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ада Роговцева розповіла про зустріч з Путіним: "Борщ і чарку ляснув нормально".