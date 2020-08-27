Ада Роговцева присвятила жалісний вірш загиблим захисникам України

29 серпня відзначається День пам'яті загиблим захисникам України
Діячі культури, а також волонтери та ветерани АТО взяли участь в проєкті "Стіна пам'яті"
Актриса Ада Роговцева в рамках проєкту зачитала вірш, написаний учасником бойових дій на Донбасі
Ада Роговцева взяла участь в проекті "Стіна пам'яті". колаж
Легендарна українська актриса театру і кіно Ада Роговцева вразила чуттєвим виконанням вірша в пам'ять про загиблих захисників України.
Так, артистка взяла участь в мистецькому проєкті "Стіна пам'яті", присвяченому Дню пам'яті загиблих захисників України, який відзначається в країні 29 серпня. Відео опублікував Telegram-канал "Еспресо. TV" (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).
Твір був написаний воїном АТО. Крім актриси, в проекті взяли участь українські діячі культури, волонтери та ветерани війни на Донбасі.
Ада Роговцева зачитала вірш на згадку про загиблих воїнів Скріншот відео
Огорнуло горе, наче гора впала.
Сину, моя зоре, що це нас спіткало?
Де не додивилась, що не зупинила?
В Господа просила, дати тобі сили,
Дати тобі долю з ніжною любов'ю,
Але ти від болю захлинувся кров'ю.
Крок ступить несила – серце в прірву впало
Обгоріли крила, і мене не стало...
Відзначимо, Ада Роговцева відома не тільки як талановита актриса, але і як патріот своєї країни. Вона неодноразово виступала для українських військових на Донбасі, збирала кошти для поранених, за що в Росії проти неї порушили кримінальну справу і оголосили персоною нон грата.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ада Роговцева розповіла про зустріч з Путіним: "Борщ і чарку ляснув нормально".
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