"Абсолютно сиве волосся": з'явилося фото мами Началової після смерті дочки

У мережі з'явилося фото мами російської поп-співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, після смерті дочки.
Так, знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram піар-директор зірки Анна Ісаєва. "Таїсія Началова. Мама Юлії. Сьогодні зробили їй хоч трохи приємного. Майстер Юлії Олеся поправила Таї абсолютно сиве волосся, трохи причесала її на наше прохання, зробила від душі. І навіть сфотографувала, порадувавши мене надісланим знімком", — написала Ісаєва.
Юлія Началова і її мама Таїсія
Фото: instagram/julianachalova
Таїсія Началова
Фото: instagram/isaeva.anya
Також вона додала, що хоч Юлиній мамі і поправили зачіску, але єдине, чого вже ніколи не — її спустошених очей.
"На жаль, не можна поправити сумних, сповнених муки, спустошених маминих очей. Тая не хотіла нікуди йти. Але ми її якось ледве-ледве вмовили", — підсумувала Ганна.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Юлія Началова була госпіталізована 11 березня через різкий підйом рівня цукру в крові і подагри.
Через погіршення стану співачку ввели в кому в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення в артистки.
16 березня Началову терміново прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
За словами батька співачки, вони з матір'ю хоч і були поруч в лікарні, але так і не встигли попрощатися з Юлією.
Пізніше стало відомо, що співачка Юлія Началова незадовго до смерті боролася з онкологічним захворюванням – лімфомою.
На похоронах піар-директор Началової спростувала чутки про те, що співачка хворіла на рак. За її словами, розтин показав – Началова не пережила другу хвилю сепсису (зараження крові – Ред).
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