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"Абсолютно сиве волосся": з'явилося фото мами Началової після смерті дочки

5.7тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося фото мами російської поп-співачки Юлії Началової, яка померла 16 березня, після смерті дочки.

Так, знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram піар-директор зірки Анна Ісаєва. "Таїсія Началова. Мама Юлії. Сьогодні зробили їй хоч трохи приємного. Майстер Юлії Олеся поправила Таї абсолютно сиве волосся, трохи причесала її на наше прохання, зробила від душі. І навіть сфотографувала, порадувавши мене надісланим знімком", — написала Ісаєва.

"Абсолютно сиве волосся": з'явилося фото мами Началової після смерті дочки

Юлія Началова і її мама Таїсія

Фото: instagram/julianachalova

"Абсолютно сиве волосся": з'явилося фото мами Началової після смерті дочки

Таїсія Началова

Фото: instagram/isaeva.anya

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Також вона додала, що хоч Юлиній мамі і поправили зачіску, але єдине, чого вже ніколи не — її спустошених очей.

"На жаль, не можна поправити сумних, сповнених муки, спустошених маминих очей. Тая не хотіла нікуди йти. Але ми її якось ледве-ледве вмовили", — підсумувала Ганна.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Юлія Началова
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