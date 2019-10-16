Абсолютно гола Волочкова похвалилася інтимною розвагою: опубліковано відео

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками черговим "голим відео".

Так, на ньому зірка позувала в крижаному купелі, прикривши голі груди дубовими віниками. Відповідний ролик Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Волочкова Фото: riafan.ru

"Ви знаєте, я так не люблю осінь. Я якось розповіла про це одній добрій людині, яка сказала: "Якщо важко в кишені і багато грошей, то будь-яка погода прекрасна". Не можу з цим погодитися. Адже якщо немає кохання — ніяка "важка" кишеня не допоможе", — сказала балерина.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Анастасія Волочкова продемонструвала фірмовий шпагат Фото з Instagram

Анастасія Волочкова оголила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова ділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала його, бувши добряче п'яною.

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