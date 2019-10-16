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16 жовтня • оновлено в 11:11
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Абсолютно гола Волочкова похвалилася інтимною розвагою: опубліковано відео

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася з шанувальниками черговим "голим відео".

Так, на ньому зірка позувала в крижаному купелі, прикривши голі груди дубовими віниками. Відповідний ролик Волочкова опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

Фото: riafan.ru

"Ви знаєте, я так не люблю осінь. Я якось розповіла про це одній добрій людині, яка сказала: "Якщо важко в кишені і багато грошей, то будь-яка погода прекрасна". Не можу з цим погодитися. Адже якщо немає кохання ніяка "важка" кишеня не допоможе", — сказала балерина.

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Пропонуємо подивитися і на відверті фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Анастасія Волочкова повністю гола в купелі

Анастасія Волочкова повністю гола в купелі

Фото з Instagram

Анастасія Волочкова продемонструвала "п'яту точку"

Анастасія Волочкова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Анастасія Волочкова продемонструвала фірмовий шпагат

Анастасія Волочкова продемонструвала фірмовий шпагат

Фото з Instagram

Анастасія Волочкова оголила груди

Анастасія Волочкова оголила груди

Фото з Instagram

Мої щирі думки з крижаної купелі про те, що тягне вниз, або піднімає вгору ... 🍁 Я спеціально поки залишила коментарі відкритими, тому що мені цікава думка моїх передплатників на цей рахунок ... (рахунок думок, а не грошей .. не все вимірюється грошима) # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # спорт # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # платазауспех # сонце

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова ділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала його, бувши добряче п'яною.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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