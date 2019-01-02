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Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні

32.5тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розповіла, що зустріла Новий рік у крижаній купелі, а також вирушила в лазні.

Відповідні ролики оголена зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши подив у мережі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зима – найкраща пора року, тому що в купелі завжди є лід! А ви як почали новий рік? Чи змогли б провести репортаж з крижаної купелі? Це дуже корисно! Як же буде мені не вистачати цього снігу, коли температура повітря буде на 40 градусів більше", – підписала вона ролик.

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Балерина витягала шматки льоду і запропонувала користувачам спочатку опуститися в таку ж купіль, а тільки потім засуджувати. А в новорічному репортажі з російської лазні вона розповіла, що найближчим часом відправиться на Мальдіви, звідки обіцяла відзвітувати новими знімками.

У мережі бурхливо відреагували на нові ролики Волочкової. Користувачі помітили, що у неї помітно "заплітається" язик.

"Пипець, і це гордість нашої країни! Підписалася на велику балерину! Ну бухай ти по-тихому собі, чого ганьбитися то на всю країну", "Точно, бухая", "Ніякої різноманітності", "У алкоголіка, голова? Ви марите. Її лікувати треба", "Її Абдула туди просихати посадив", "П**дець, себе бухую викладати", "Настюха закінчуй бухати, скільки можна. Ти третій день з цієї лазні не виходиш", – обурилися в мережі.

Зима-найкраща пора року, тому що в купелі завжди є лід! 💨👍🏼 А ви як почали новий рік? Чи змогли б провести репортаж з крижаної купелі? 💨😉 Це дуже корисно! Як же буде мені не вистачати цього снігу, коли температура повітря буде на 40 градусів більше ... 🌴 Загартування по життю у мене мощная.💪🏻 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # осінь # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # новийгод

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Новорічний репортаж з домашньої російської бані.🌲 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # осінь # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # новийгод

Допіс, Поширення Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні
Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова опублікувала фото, на якому зображена повністю голою.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
Тег
Новий рік
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Пасматрел тут, пасматрел инстаграмм. Где голая Валачкова???? Вот так ахлы и пра вайну дурят прастых русских пацанов.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Да, в России балерины уже не те! Видно, скрепы дают себя знать!
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