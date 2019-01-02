Абсолютно гола Волочкова на відео показала розваги в лазні

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розповіла, що зустріла Новий рік у крижаній купелі, а також вирушила в лазні.

Відповідні ролики оголена зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши подив у мережі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зима – найкраща пора року, тому що в купелі завжди є лід! А ви як почали новий рік? Чи змогли б провести репортаж з крижаної купелі? Це дуже корисно! Як же буде мені не вистачати цього снігу, коли температура повітря буде на 40 градусів більше", – підписала вона ролик.

Балерина витягала шматки льоду і запропонувала користувачам спочатку опуститися в таку ж купіль, а тільки потім засуджувати. А в новорічному репортажі з російської лазні вона розповіла, що найближчим часом відправиться на Мальдіви, звідки обіцяла відзвітувати новими знімками.

У мережі бурхливо відреагували на нові ролики Волочкової. Користувачі помітили, що у неї помітно "заплітається" язик.

"Пипець, і це гордість нашої країни! Підписалася на велику балерину! Ну бухай ти по-тихому собі, чого ганьбитися то на всю країну", "Точно, бухая", "Ніякої різноманітності", "У алкоголіка, голова? Ви марите. Її лікувати треба", "Її Абдула туди просихати посадив", "П**дець, себе бухую викладати", "Настюха закінчуй бухати, скільки можна. Ти третій день з цієї лазні не виходиш", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова опублікувала фото, на якому зображена повністю голою.