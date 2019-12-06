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6 грудня • оновлено в 12:18
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"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото

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Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогерка Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила мережу відвертим фото.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала абсолютно голою, лежачи на ліжку.

Валерія Крук

Валерія Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

"Мій настрій. Цілую", — написала Крук.

Валерія Крук повністю гола

Валерія Крук повністю гола

Фото: instagram/valeriyakruk

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Зазначимо, що шанувальники були в захваті від нової публікації зірки і написали їй безліч компліментів.

"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото
"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото
"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото
"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила фанатів у мережі останнім часом.

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук оголила пишні груди

Валерія Крук оголила пишні груди

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук у відвертому купальнику

Валерія Крук у відвертому купальнику

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук в пікантній фотосесії

Валерія Крук в пікантній фотосесії

Фото: instagram/valeriyakruk

Спокуслива Валерія Крук

Спокуслива Валерія Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
Місце
Україна
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Еще одна с "масажного салона". Выставила себя на продажу. Страна проституток. Политических,с окружной,салонных. Одна из этих. А одноклеточные высунув языки охают и ахают. Уровень...
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
И что в ней сексуального?
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