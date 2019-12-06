"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогерка Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила мережу відвертим фото.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала абсолютно голою, лежачи на ліжку.

Валерія Крук Фото: instagram/valeriyakruk

"Мій настрій. Цілую", — написала Крук.

Валерія Крук повністю гола Фото: instagram/valeriyakruk

Зазначимо, що шанувальники були в захваті від нової публікації зірки і написали їй безліч компліментів.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила фанатів у мережі останнім часом.

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук оголила пишні груди Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук у відвертому купальнику Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук в пікантній фотосесії Фото: instagram/valeriyakruk

Спокуслива Валерія Крук Фото: instagram/valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.

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