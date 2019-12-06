"Скільки сексу!" Абсолютно гола українська телезірка вразила відвертим фото

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогерка Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила мережу відвертим фото.
Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала абсолютно голою, лежачи на ліжку.
Валерія Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
"Мій настрій. Цілую", — написала Крук.
Валерія Крук повністю гола
Фото: instagram/valeriyakruk
Зазначимо, що шанувальники були в захваті від нової публікації зірки і написали їй безліч компліментів.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Валерії Крук, якими вона тішила фанатів у мережі останнім часом.
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук оголила пишні груди
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук у відвертому купальнику
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук в пікантній фотосесії
Фото: instagram/valeriyakruk
Спокуслива Валерія Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук потішила шанувальників знімком, на якому засвітила розкішні груди.
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