Американська модель Емілі Ратаковскі вразила мережу черговим оголеним фото.
Так, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ратаковскі позувала у ванній з піною, куди забралася разом з відомим американським актором Джошем Островським. Зазначимо, що в руках оголені зірки тримали банки з напоєм "Drinkbabe".
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
"Карантинна інспекція", – написала модель.
Емілі Ратаковскі і Джош Островскі
Фото: instagram/emrata
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Ратаковскі. Багато хто написав, що фото дуже гаряче. А інші поцікавилися, чи знає її чоловік про це.
"Так гаряче", "Дуже красиво", "Люблю вас", "Твій чоловік нормально сприймає це?", "Божевільні", "Чоловік куди дивиться?" – написали люди.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди.
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