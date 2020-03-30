Американська модель Емілі Ратаковскі вразила мережу черговим оголеним фото.

Так, відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ратаковскі позувала у ванній з піною, куди забралася разом з відомим американським актором Джошем Островським. Зазначимо, що в руках оголені зірки тримали банки з напоєм "Drinkbabe".

Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

"Карантинна інспекція", – написала модель.

Емілі Ратаковскі і Джош Островскі Фото: instagram/emrata

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Ратаковскі. Багато хто написав, що фото дуже гаряче. А інші поцікавилися, чи знає її чоловік про це.

"Так гаряче", "Дуже красиво", "Люблю вас", "Твій чоловік нормально сприймає це?", "Божевільні", "Чоловік куди дивиться?" – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди.

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