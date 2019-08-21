Абсолютно гола екс-учасниця "ВІА Гри" показала пікантні фото у ванній

Колишня учасниця знаменитої жіночої групи "ВІА Гра" Міша Романова вразила мережу пікантними фото.

Так, на знімках, які вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, співачка позувала абсолютно голою у ванній з пінної. Зазначимо, що таким цікавим способом Романова анонсувала нову пісню — "MAXIM".

Міша Романова Фото з Instagram

Міша Романова оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Міша Романова Фото з Instagram

Міша Романова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Міша Романова повністю гола у ванній Фото з Instagram

Міша Романова показала пікантні фото у ванній Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нових публікацій зірки. Вони засипали Мішу компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Міши Романової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Міша Романова Фото з Instagram

Міша Романова повністю оголилася Фото з Instagram

Міша Романова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Міша Романова у відвертій білизні Фото з Instagram

Міша Романова оголилася на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Міша Романова Фото з Instagram

Міша Романова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міша Романова знялася оголеною для чоловічого глянцю XXL.

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