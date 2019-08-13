Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком.

Так, на фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, артистка позувала абсолютно голою у ванній з піною.

"Дзен", — лаконічно підписала свою публікацію Асмус.

Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус гола у ванній Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Сексуальна Христина Асмус у ванній Фото з Instagram

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Христина Асмус Фото з Instagram

Христина Асмус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, у своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.

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