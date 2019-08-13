Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком.
Так, на фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, артистка позувала абсолютно голою у ванній з піною.
"Дзен", — лаконічно підписала свою публікацію Асмус.
Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус гола у ванній
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Сексуальна Христина Асмус у ванній
Фото з Instagram
Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Христина Асмус
Фото з Instagram
Христина Асмус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, у своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.
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