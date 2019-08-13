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Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

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Російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус вразила мережу пікантним знімком.

Так, на фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, артистка позувала абсолютно голою у ванній з піною.

"Дзен", — лаконічно підписала свою публікацію Асмус.

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус гола у ванній

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Христини Асмус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Сексуальна Христина Асмус у ванній

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Спокуслива Христина Асмус

Фото з Instagram

Абсолютно гола дружина Харламова показала пікантне фото у ванній

Христина Асмус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нетвереза Асмус показала, як розважається вранці. Так, у своїх Instagram-сторіз зірка опублікувала відео, де вона о п'ятій ранку пила шампанське з горла по дорозі додому.

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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