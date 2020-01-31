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31 січня • оновлено в 10:34
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Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео

5.9т
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Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана поділилася новим відео, на якому позує повністю голою.

Відвертий ролик з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Instagram @a030aa

Новини
"Собчак вдавилася": 51-річна ексдружина Бондарчука вразила соковитими формами

Так, у кадрі повністю гола Світлана підходить до вікна і відкриває штори.

Незважаючи на те, що на відео Бондарчук знята зі спини, шанувальникам все одно вдалося роздивитися розкішні форми зірки.

У коментарях користувачі не змогли стримати емоцій і засипали Світлану захопленими коментарями. Зокрема, фанати зауважили, що відео зовсім не виглядає вульгарним, а, навпаки, все знято естетично і красиво.

"Все красиво", "Все в міру", "Дуже сміливо", "Неймовірно красиво", – писали шанувальники.

Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео
Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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