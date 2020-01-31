Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана поділилася новим відео, на якому позує повністю голою.
Відвертий ролик з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.
Світлана Бондарчук
Instagram @a030aa
Так, у кадрі повністю гола Світлана підходить до вікна і відкриває штори.
Незважаючи на те, що на відео Бондарчук знята зі спини, шанувальникам все одно вдалося роздивитися розкішні форми зірки.
У коментарях користувачі не змогли стримати емоцій і засипали Світлану захопленими коментарями. Зокрема, фанати зауважили, що відео зовсім не виглядає вульгарним, а, навпаки, все знято естетично і красиво.
"Все красиво", "Все в міру", "Дуже сміливо", "Неймовірно красиво", – писали шанувальники.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.
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