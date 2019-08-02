Абсолютно гола: 48-річна Клаудія Шиффер знялася у відвертій фотосесії

Німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася у відвертій фотосесії для обкладинки італійської версії модного глянцю Vogue.

Відповідними знімками 48-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши шанувальникам оголене тіло.

"Я думаю, що ці кадри покликані нагадати жінкам про силу їх сексуальності. Це не просто презентація пристрасті. Для мене це чудове співробітництво з Клаудією Шиффер – символом нової епохи, в якій є місце більш зрілій жіночій сексуальності і тілам, які гарні в будь-якому віці", – заявив автор знімків, американський художник Кольєр Шорр.

Клаудія Шиффер на обкладинці Vogue instagram / claudiaschiffer

На одному зі знімків Шиффер позувала абсолютно оголеною, прикриваючи інтимні місця клатчем і жовтими туфлями. Також вона постала перед камерами в піджаку, накинутому на голе тіло.

Гола Шиффер для Vogue instagram / claudiaschiffer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у відвертій фотосесії для модного глянцю знялася 54-річна актриса Моніка Беллуччі, розбурхавши шанувальників по всьому світу шикарним тілом.

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